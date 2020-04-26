«У них все есть»: глава Башкирии опроверг покупку масок полицейскими за свой счет

Posted 26 апреля 2020, 06:31
Published 26 апреля 2020, 06:31
Modified 17 октября 2022, 20:30
Updated 17 октября 2022, 20:30
Именно Галин на последней встрече СПЧ с главой республики поднял вопрос о том, что многие полицейские Башкирии вынуждены за свой счет приобретать медицинские маски и перчатки в период пандемии коронавируса.
По его словам, только за сутки сотрудники правоохранительных органов должны быть обеспечены около 5 300 медицинскими масками, 4 тысячами перчаток и 20 литрами антисептика.
Радий Хабиров заявил, что такой проблемы в структурах МВД нет, поскольку он «всегда на связи с министром Романом Деевым, а тот заявил, что «масок и других необходимых средств всем хватает».
Глава региона также добавил, что если есть какие-то проблемы, то маски можно передать полиции: «Тогда надо сразу к нам обращаться».
Ранее, напомним, Радий Хабиров запретил врачам республики «побираться» и писать в социальных сетях о просьбах предоставить маски, антисептики, перчатки, респираторы и защитные костюмы. Объяснил это он тем, что республики «богатая».