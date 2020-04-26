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Posted 26 апреля 2020, 06:31

Published 26 апреля 2020, 06:31

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

«У них все есть»: глава Башкирии опроверг покупку масок полицейскими за свой счет

26 апреля 2020, 06:31
Ранее об этом заявил член СПЧ при главе РБ, общественник Олег Галин.

Именно Галин на последней встрече СПЧ с главой республики поднял вопрос о том, что многие полицейские Башкирии вынуждены за свой счет приобретать медицинские маски и перчатки в период пандемии коронавируса.

По его словам, только за сутки сотрудники правоохранительных органов должны быть обеспечены около 5 300 медицинскими масками, 4 тысячами перчаток и 20 литрами антисептика.

Радий Хабиров заявил, что такой проблемы в структурах МВД нет, поскольку он «всегда на связи с министром Романом Деевым, а тот заявил, что «масок и других необходимых средств всем хватает».

Глава региона также добавил, что если есть какие-то проблемы, то маски можно передать полиции: «Тогда надо сразу к нам обращаться».

Ранее, напомним, Радий Хабиров запретил врачам республики «побираться» и писать в социальных сетях о просьбах предоставить маски, антисептики, перчатки, респираторы и защитные костюмы. Объяснил это он тем, что республики «богатая».

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#Надежда Валитова#Общество#Новости
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