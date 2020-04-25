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Posted 25 апреля 2020, 10:51

Published 25 апреля 2020, 10:51

Modified 17 октября 2022, 20:30

Updated 17 октября 2022, 20:30

В Башкирии расширен список пунктов, куда можно выехать с регистрацией в интернете

25 апреля 2020, 10:51
Сюжет
Коронавирус 2021
Об этом сообщили на ежедневном брифинге.

Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге были озвучены изменения, внесенные в ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса в Башкирии. В частности, они коснулись списка пунктов назначения, куда можно выехать с регистрацией на портале дорога02.

Как сообщил заместитель начальника государственно-правового управления главы РБ Рустем Хайдаров, список таких пунктов расширился.

Теперь в него входят: салоны связи, многофункциональные центры, ветеринарные клиники, зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы, магазины строительных и хозяйственных товаров, товаров для сада и дачи, запчасти, магазины тканей, детской одежды, товаров для охоты и рыбалки, салоны оптики, парикмахерские, адвокаты и нотариусы.

При регистрации такой поездки на портале дорога02 и наличии документов, удостоверяющих личность, у жителей республики не должно возникнуть проблем. Разумеется, предполагается, что они ернутся домой не за полночь.

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