В Башкирии расширен список пунктов, куда можно выехать с регистрацией в интернете

Сегодня, 25 апреля, на ежедневном брифинге были озвучены изменения, внесенные в ограничительные меры для противодействия распространению коронавируса в Башкирии. В частности, они коснулись списка пунктов назначения, куда можно выехать с регистрацией на портале дорога02.