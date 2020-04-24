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Posted 24 апреля 2020, 09:09

Published 24 апреля 2020, 09:09

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

Руководитель КПРФ в Башкирии предоставил недостоверные сведения о доходах

24 апреля 2020, 09:09
Информацию прокомментировали в Курултае Башкирии.

Депутаты Госсобрания – Курултая Башкирии прокомментировали результаты проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, которые были предоставлены Юниром Кутлугужиным за 2018 год.

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев прокомментировал, что во время проверки были действительно выявлены несоответствия. «Юнир Кутлугужин ошибочно указал в графе сведений о доходе по основному месту работы дополнительно сумму средств, поступивших на его счета за отчетный период», – объяснил Толкачев.

По словам Константина Толкачева, депутат указал больший размер зарплаты, чем она есть на самом деле, однако, отметил он, сведения были заведомо недостоверные.

«Юниру Кутлугужину указано на необходимость неукоснительного соблюдения обязанностей, предусмотренных законодательством в сфере противодействия коррупции и Правилами депутатской этики в Государственном Собрании. Данные нарушения не влекут за собой досрочного прекращения полномочий депутата», – проинформировал Толкачев

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#Алия Фатхиева#Политика#Новости#Доходы
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