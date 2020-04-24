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Posted 24 апреля 2020, 10:38

Published 24 апреля 2020, 10:38

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

Беспечный ездок: в Башкирии всадник на коне рассекает по затопленному селу

24 апреля 2020, 10:38
Мужчина выбрал необычный способ передвижения во время половодья.

В Башкирии активно началось половодье. Жители села Абзаново Архангельского района выложили в соцсети видео затопленных улиц. Помимо этого некоторые местные жители, чтобы добраться из одной точки в другую, используют животных. Мужчина удивил односельчан, передвигаясь по затопленной деревне на коне.

- Наше Абзаново тонет! Все улицы в воде! Сидим дома! - пишут обеспокоенные местные жители.

Известно, что в Архангельском районе протекает река Инзер. По всей видимости именно она вышла из берегов и затопила населенный пункт. «Масло в огонь» подливают и погодные условия: холод и дождь, сменяемый снегом.

— В населенном пункте Абзаново подтоплена проезжая часть по улице Полковника Хабирова. Дома и придворовые территории не подтоплены. Длина подтопления составила 55 метров, уровень подтопления над дорожным полотном составляет 10 см. Уровень реки Инзер составляет 325 см. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Отметим, сезон паводка начался повсеместно. Так, накануне розлива весенней воды пришлось перекрыть две трассы в Белорецком районе. В Уфе в зону подтопления могут попасть 49 жилых домов в районе поселка Третья пристань. Под водой может оказаться также Кооперативная поляна.

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