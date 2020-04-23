В Санкт-Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку

Posted 23 апреля 2020, 13:07
Published 23 апреля 2020, 13:07
Modified 17 октября 2022, 20:29
Updated 17 октября 2022, 20:29
Свою жертву преступники затолкали в черную «Мазду» и увезли в неизвестном направлении. Об этом информирует Newia.ru.
Заявление в полицию написал брат потерпевший. Именно он рассказал о случившемся. По словам очевидца, часть нападавших скрылась на автомобиле ВАЗ четвертой модели.
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.