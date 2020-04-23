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Posted 23 апреля 2020, 13:07

Published 23 апреля 2020, 13:07

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Санкт-Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку

В Санкт-Петербурге трое мужчин похитили молодую девушку

23 апреля 2020, 13:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Днем 22 апреля во дворе дома №44 на улице Тельмана в Невском районе Санкт-Петербурга трое неизвестных в медицинских масках напали на 25-летнюю девушку.

Свою жертву преступники затолкали в черную «Мазду» и увезли в неизвестном направлении. Об этом информирует Newia.ru.

Заявление в полицию написал брат потерпевший. Именно он рассказал о случившемся. По словам очевидца, часть нападавших скрылась на автомобиле ВАЗ четвертой модели.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. По ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

#Светлана (Холдинг) Павлова#Происшествия#Новости
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