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Posted 23 апреля 2020, 13:57

Published 23 апреля 2020, 13:57

Modified 17 октября 2022, 20:29

Updated 17 октября 2022, 20:29

В Башкирии в колонии произошла попытка переворота

В Башкирии в колонии произошла попытка переворота

23 апреля 2020, 13:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Об этом сообщил зампред общественной палаты РБ Олег Галин.

По словам Олега Галина, беспорядки были в уфимской колонии №3. Он рассказал. что о бунте узнал от руководства УФСИН, когда ему позвонили и попросили успокоить заключенных, которые требовали присутствия правозащитников.

«Причина одна: режим колоний «красный», криминальные элементы извне хотят «черный» режим (воровское самоуправление – ред.). Выехали члены общественно-наблюдательной комиссии, я был в качестве члена СПЧ», – цитирует Галина «Эхо Москвы» в Уфе.

Он также рассказал, что во время бунта осужденные оказывали неповиновение сотрудникам, построили баррикады в коридоре корпуса. Напряжение, по словам Галина, удалось снять путем переговоров.

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