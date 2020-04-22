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Posted 22 апреля 2020, 11:37

Published 22 апреля 2020, 11:37

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

Сериал «Зулейха открывает глаза» побил рекорды по просмотрам

22 апреля 2020, 11:37
Первый эпизод проекта показал лучший старт среди всех сериалов со средней долей 21,4% и рейтингом 7,9%.

Как сообщает пресс-служба телеканала «Россия» со ссылкой на данные Mediascope, первые пять эпизодов драматического сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузель Яхиной со значительным отрывом возглавили рейтинг праймовых сериалов завершающегося сезона (с сентября 2019 по апрель 2020 года).

При этом средняя доля совершеннолетней аудитории вечернего сериала составила 21,1% вместо при рекордном среднем рейтинге в 7,4%.

По всей измеряемой телеаудитории (зрители от четырех лет и старше) первые пять эпизодов «Зулейхи» также на первом месте в сезоне 2019/2020 с долей аудитории 20,2% при рейтинге 6,4%.

Кроме того, сериал доволен и среди зрителей в YouTube. При этом каждый эпизод в день премьеры становился трендом в русскоязычном секторе. На официальном сайте канала его дополнительно посмотрели более двух миллионов раз.

Cегодня, 22 апреля, ожидается финальный эпизод сериала.

Напомним, что роман Гузель Яхиной был опубликован в 2015 году в «Редакции Елены Шубиной» издательства АСТ. Восьмисерийный сериал сняла кинокомпания «Русское» специально для телеканала «Россия 1» в 2019 году. Съемки проходили в Татарстане. В главной роли в фильме, рассказывающем о судьбах людей в период раскулачивания 30-х годов XX века, сыграла Чулпан Хаматова.

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#Надежда Валитова#Культура#Новости
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