Повод для радости: организаторы «Парада колясок» в Уфе объявили о номинациях

«Парад колясок» в Уфе проводится с 2009 года и собирает около 400 участников. Мамы и папы проявляют свои фантазию и умения, превращая транспортное средство ребенка в шедевр — всё для того, чтобы принять участие в карнавальном шествии, ну и конечно — чтобы выиграть хорошие призы от партнеров проекта. Также всех участников и зрителей мероприятия каждый год ждут увлекательные мастер-классы, конкурсы и праздничный концерт.