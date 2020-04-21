В России могут запретить скидки на продукты в магазинах

Торговые сети используют промоакции, чтобы привлечь покупателей. Благодаря скидкам удается выводить на рынок новую продукцию и поддерживать спрос при низкой покупательной способности. Но если сейчас их активно использовать, то это негативно скажется на всех участниках рынка, отмечают поставщики.