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Posted 21 апреля 2020, 17:31

Published 21 апреля 2020, 17:31

Modified 17 октября 2022, 20:27

Updated 17 октября 2022, 20:27

В России могут запретить скидки на продукты в магазинах

21 апреля 2020, 17:31
Российские ассоциации, сельхозпредприятия и производители обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой запретить скидки на продукты в магазинах. Таким образом поставщики хотят поддержать свою доходность.

В коллективном обращении говорится, что из-за экономического кризиса в России доходность поставщиков падает. Чтобы ее поддержать, нужно запретить скидки. Об этом пишет fedpress.ru.

Торговые сети используют промоакции, чтобы привлечь покупателей. Благодаря скидкам удается выводить на рынок новую продукцию и поддерживать спрос при низкой покупательной способности. Но если сейчас их активно использовать, то это негативно скажется на всех участниках рынка, отмечают поставщики.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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