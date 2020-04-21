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Posted 21 апреля 2020, 06:28

Published 21 апреля 2020, 06:28

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии планируют закупить новую партию школьных автобусов

21 апреля 2020, 06:28
Общая стоимость техники оценивается в 90,6 млн рублей.

Министерство образования Башкирии планирует закупить новые школьные автобусы на общую стоимость в 90,6 млн рублей. Ожидается, что в ближайшие три месяца автобусы уже поступят в распоряжение 35 сельских школ, а также лицея им.Умебаева в Сибае.

Информация о закупке автобусов опубликована на портале госзакупок. Поставщик будет определен 29 апреля. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 апреля.

Автобусы, которые планируется приобрести, относятся к категории №2, с максимальной массой транспортного средства до 5 тонн и с наличием мест для сидения более восьми. В техзадании также уточняется, что техника должна быть моноприводной, с дизельным двигателем и механической коробкой передач.

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