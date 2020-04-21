В Башкирии планируют закупить новую партию школьных автобусов

Автобусы, которые планируется приобрести, относятся к категории №2, с максимальной массой транспортного средства до 5 тонн и с наличием мест для сидения более восьми. В техзадании также уточняется, что техника должна быть моноприводной, с дизельным двигателем и механической коробкой передач.