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Posted 21 апреля 2020, 11:45

Published 21 апреля 2020, 11:45

Modified 17 октября 2022, 20:26

Updated 17 октября 2022, 20:26

В Башкирии 27-летний мужчина упал на автомобиле в реку и погиб

21 апреля 2020, 11:45
Подробности трагического случая сообщили в управлении по гражданской защите.

По информации спасателей, несчастный случай произошел сегодня, 21 апреля, в селе Верхний Авзян Белорецкого района.

Сообщается, что легковой автомобиль ВАЗ-2199 упал в реку с моста вместе с 27-летний водителем. Тело мужчины обнаружили позже также в автомобиле. Причины произошедшего пока что устанавливаются.

Пока что непонятно, был ли мужчина один в машине, так как остальных могло унести течением. Спасатели в настоящий момент прочесывают местность и пытаются установить причины произошедшего.

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