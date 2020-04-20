Минсельхоз Башкирии ответил на жалобу фермеров о получении субсидий «для избранных»

Также в минсельхозе Башкирии отметили, что в общей сложности фермеры из Абзелиловского, Баймакского, Куюргазинского и Хайбуллинского районов получили 92,9 миллионов рублей рублей. При этом последний район, о котором идет речь в обращении, раздал в качестве субсидий 70,2 миллионов рублей.