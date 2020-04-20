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Posted 20 апреля 2020, 06:16

Published 20 апреля 2020, 06:16

Modified 25 декабря, 05:41

Updated 25 декабря, 05:41

Минсельхоз Башкирии ответил на жалобу фермеров о получении субсидий «для избранных»

20 апреля 2020, 06:16
В госучреждении считают, что все было честно.

Фермеры Хайбуллинского района остались без денег из-за прошлогодней засухи. Осенью 2019 года Радий Хабиров подписал указ о выдаче субсидий для пострадавших от неконтролируемых погодных условий сельхозпроизводителей.

Напомним, ранее группа фермеров из 16 человек рассказала Медиакорсети, что господдержку получили далеко не все, а только «избранные». В министерстве сельского хозяйства республики пояснили, кому выдали денежные средства на самом деле.

— Члены комиссии руководствовались критериями оценки ущерба, прописанными в приказе Минсельхоза России от 26 марта 2015 г. №113. В результате, в Минсельхоз республики был представлен пакет документов по 64 фермерам района, чьи посевы были признаны пострадавшими согласно критериям. Все они получили компенсации, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Также в минсельхозе Башкирии отметили, что в общей сложности фермеры из Абзелиловского, Баймакского, Куюргазинского и Хайбуллинского районов получили 92,9 миллионов рублей рублей. При этом последний район, о котором идет речь в обращении, раздал в качестве субсидий 70,2 миллионов рублей.

#Экономика#Новости
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