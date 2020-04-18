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Posted 18 апреля 2020, 11:39

Published 18 апреля 2020, 11:39

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

В Башкирии профинансируют дальнейшее строительство музея-заповедника «Шульган-Таш»

18 апреля 2020, 11:39
Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях.

В Башкирии строительство музея-заповедника «Шульган-Таш» в Бурзянском районе не остановят. Сегодня в социальных сетях руководитель республики Радий Хабиров сообщил о дальнейшем финансировании объекта.

По словам Хабирова, музей включает в себя большую экспозицию с копиями наскальных рисунков эпохи палеолита одноименной пещеры. Экспозиция будет размещена на площади 4 тысячи квадратных метров.

— Это будет первая научная база такого профиля на Южном Урале, — подчеркивает глава региона.

В тексте поста также сообщается, что в ноябре текущего года здание музея-заповедника будет сдано в эксплуатацию. Планируется, что до лета будет завершен монтаж всех экспозиций.

Кроме того, Хабиров пригласил инвесторов на строительство двух гостиниц и ресторана.

— Вирусы приходят и уходят, а такое место в мире — одно, и оно будет генерировать вам поток клиентов, — отметил он.

Напомним, вокруг строительства происходят немало скандалов и судебных разбирательств.

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