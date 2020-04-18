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Posted 18 апреля 2020, 12:28

Published 18 апреля 2020, 12:28

Modified 17 октября 2022, 20:24

Updated 17 октября 2022, 20:24

В Башкирии возле водоемов нашли три мужских трупа

18 апреля 2020, 12:28
Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.

В Башкирские возле трех водоемов обнаружены мертвые мужские тела. Они найдены в течение нескольких дней, отмечается в сообщении пресс-службы МЧС республики.

Одно из тел найдено в реке Белая в Уфимском районе. Мужчина погиб недалеко от села Красный Яр.

В Салаватском районе тело 88-летнего старика. Его нашли жители деревни Ташаулово.

Третье тело находилось в реке Сим недалеко от села Новосимовское Иглинского района.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины этих смертей.

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#Происшествия#Новости
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