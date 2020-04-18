В Башкирии возле водоемов нашли три мужских трупа

Posted 18 апреля 2020, 12:28
Published 18 апреля 2020, 12:28
Modified 17 октября 2022, 20:24
Updated 17 октября 2022, 20:24
В Башкирские возле трех водоемов обнаружены мертвые мужские тела. Они найдены в течение нескольких дней, отмечается в сообщении пресс-службы МЧС республики.
Одно из тел найдено в реке Белая в Уфимском районе. Мужчина погиб недалеко от села Красный Яр.
В Салаватском районе тело 88-летнего старика. Его нашли жители деревни Ташаулово.
Третье тело находилось в реке Сим недалеко от села Новосимовское Иглинского района.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины этих смертей.