В Башкирии пообещали резкое усиление ветра и ухудшение погоды

Posted 16 апреля 2020, 08:39
Published 16 апреля 2020, 08:39
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
По данным ведомства, в республике 16 апреля вечером и 17 апреля днем ожидаются сильные порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду, обещают также дожди и дождь со снегом.
Ветер будет юго-западного направления или южный от 9 до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью 0,+5°, днем 7-12°. Также пообещали ухудшение видимости на дорогах от 1 до 2 километров.
В Уфе также пообещали облачную погоду, дождь и дождь со снегом. Ветер юго-западный, южный 9-14м/с, днем порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +1,+3°, днем 9-11°.