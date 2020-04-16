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Posted 16 апреля 2020, 08:39

Published 16 апреля 2020, 08:39

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В Башкирии пообещали резкое усиление ветра и ухудшение погоды

В Башкирии пообещали резкое усиление ветра и ухудшение погоды

16 апреля 2020, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Спасатели МЧС опубликовали штормовое предупреждение.

По данным ведомства, в республике 16 апреля вечером и 17 апреля днем ожидаются сильные порывы ветра от 17 до 22 метров в секунду, обещают также дожди и дождь со снегом.

Ветер будет юго-западного направления или южный от 9 до 14 метров в секунду, температура воздуха ночью 0,+5°, днем 7-12°. Также пообещали ухудшение видимости на дорогах от 1 до 2 километров.

В Уфе также пообещали облачную погоду, дождь и дождь со снегом. Ветер юго-западный, южный 9-14м/с, днем порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +1,+3°, днем 9-11°.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Штормовое предупреждение
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