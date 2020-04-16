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Posted 16 апреля 2020, 09:56

Published 16 апреля 2020, 09:56

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В Башкирии изменили из-за коронавируса правила проезда в такси и автобусах

В Башкирии изменили из-за коронавируса правила проезда в такси и автобусах

16 апреля 2020, 09:56
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Руководитель региона сказал, что теперь важно соблюдать санитарные правила в общественном транспорте и такси.

Радий Хабиров отметил на оперативном совещании в правительстве региона, что теперь важно усилить санитарные правила в такси и общественном транспорте.

По его словам, комитету по транспорту в настоящий момент поручено проработать меры, которые будут направлены на защиту в общественном транспорте, включая такси.

«Что мы требуем? В общественном транспорте перевозка возможна только при наличии двух средств защиты: масок и перчаток. Перчатки могут быть разные, лишь бы не передавалась инфекция», – заявил глава.

По его словам, сотрудников будут останавливать в Ространсснадзоре и проверять, есть ли у людей маски и перчатки. Норма вводится с понедельника, 20 апреля, 9.00.

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