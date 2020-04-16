В Башкирии изменили из-за коронавируса правила проезда в такси и автобусах

Posted 16 апреля 2020, 09:56
Published 16 апреля 2020, 09:56
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Радий Хабиров отметил на оперативном совещании в правительстве региона, что теперь важно усилить санитарные правила в такси и общественном транспорте.
По его словам, комитету по транспорту в настоящий момент поручено проработать меры, которые будут направлены на защиту в общественном транспорте, включая такси.
«Что мы требуем? В общественном транспорте перевозка возможна только при наличии двух средств защиты: масок и перчаток. Перчатки могут быть разные, лишь бы не передавалась инфекция», – заявил глава.
По его словам, сотрудников будут останавливать в Ространсснадзоре и проверять, есть ли у людей маски и перчатки. Норма вводится с понедельника, 20 апреля, 9.00.