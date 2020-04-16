Глава Башкирии убрал ТРК «Башкортостан» из стратегических предприятий

Документ от 2003 года подписан 13 апреля, опубликовали его на портале правовой информации 15 апреля. Ъ-Уфа сообщает, что решение связно с законом о приватизации. После ТРК планируют присоединить к АО «Башинформ». На базе последнего создается республиканский медиахолдинг.