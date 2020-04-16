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Posted 16 апреля 2020, 09:38

Published 16 апреля 2020, 09:38

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Глава Башкирии сообщил, что на самоизоляции придется сидеть долго

Глава Башкирии сообщил, что на самоизоляции придется сидеть долго

16 апреля 2020, 09:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Радий Хабиров опасается, что нужно настраиваться на долгий период.

Руководитель региона на оперативном совещании в правительстве заявил, что режим полной самоизоляции будет продлен, по его ощущениям, как минимум до конца мая. По его словам, властям всех уровней нужно теперь настраиваться «в долгую» и настраивать на это жителей.

Радий Хабиров заявил, что это его личное видение, которое основано на наблюдениях. «Дай бог, если так, если дальше, в лето не пойдет. В апреле-мае мы работаем вот на повышенном режиме, предельном режиме самоизоляции, предельном режиме всех наших контрольных мероприятий», – сказал глава.

Напомним, он также говорил, что после того, как угроза коронавируса отступит, республика выйдет из этой ситуации с ранами. Хабиров заявлял, что с 20 апреля будут повально штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Он также сообщил, что работодателям нужно будет к 20-му апреля подготовить новые справки-пропуски.

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