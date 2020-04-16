Глава Башкирии сообщил, что на самоизоляции придется сидеть долго

Напомним, он также говорил, что после того, как угроза коронавируса отступит, республика выйдет из этой ситуации с ранами. Хабиров заявлял, что с 20 апреля будут повально штрафовать всех нарушителей самоизоляции. Он также сообщил, что работодателям нужно будет к 20-му апреля подготовить новые справки-пропуски.