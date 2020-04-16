«Единая Россия» оказалась более эффективной партией в условиях пандемии

Доподлинно известно, что помогают нуждающимся и башкирские справедливороссы, но пока информацию об этом в публичных источниках не пока удалось обнаружить — очевидно, что они поступают по-мусульмански — левая рука не знает, когда правая дает на благие дела. Кроме того, известно, что федеральные депутаты от СР перечисляют свою апрельскую зарплату в помощь медикам.