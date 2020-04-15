Владимир Путин предложил расширить число пострадавших от коронавируса предприятий

«Считаю, что в перечень наиболее пострадавших отраслей, а это напомню, предприятия малого и среднего бизнеса в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, следует добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. У них также хватает сейчас проблем», - заявил Путин на видеосовещании с членами правительства.