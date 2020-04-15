В Башкирии объявили о резком усилении ветра

Posted 15 апреля 2020, 08:45
Published 15 апреля 2020, 08:45
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
По данным ведомства, в республике в ближайшие сутки ожидается резкое усиление ветра, грозы, дожди и облачная погода.
В МЧС сообщили, что в период с 20:00 15 апреля до 20:00 16 апреля скорость ветра в среднем будет составлять от 8 до 13 метров в секунду, но порывы вырастут до 20 метров в секунду.
Температура воздуха Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +7,+12°. Прогноз погоды в Уфе совпадает с республиканским.