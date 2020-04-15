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Posted 15 апреля 2020, 08:45

Published 15 апреля 2020, 08:45

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

В Башкирии объявили о резком усилении ветра

В Башкирии объявили о резком усилении ветра

15 апреля 2020, 08:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Предупреждение опубликовали спасатели МЧС.

По данным ведомства, в республике в ближайшие сутки ожидается резкое усиление ветра, грозы, дожди и облачная погода.

В МЧС сообщили, что в период с 20:00 15 апреля до 20:00 16 апреля скорость ветра в среднем будет составлять от 8 до 13 метров в секунду, но порывы вырастут до 20 метров в секунду.

Температура воздуха Температура воздуха ночью +2,+7°, днем +7,+12°. Прогноз погоды в Уфе совпадает с республиканским.

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