В Башкирии неизвестные спилили и сожгли деревянные кресты на кладбище

Posted 15 апреля 2020, 08:08
Published 15 апреля 2020, 08:08
Modified 17 октября 2022, 20:21
Updated 17 октября 2022, 20:21
Полицейские Башкирии сообщили, что возле поселка Муллино неизвестный спилил деревянные кресты. С сообщением об этом обратилась жительница Октябрьского.
Женщина сообщила, что заметила это так, как крест был спилен также и на могиле ее сына. Злоумышленник надругался над несколькими могилами и частично уничтожил кресты.
Предварительно сообщается, что мужчина устроил костер из крестов, растапливая землю при раскопке могил. Сотрудниками полиции в отдел был доставлен 49-летний местный житель.Возбуждено уголовное дело по ч .1 ст. 244 УК РФ о надругательстве и над местами захоронения. Устанавливается точное количество повреждённых могил и сумма ущерба.