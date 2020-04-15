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Posted 15 апреля 2020, 14:52

Published 15 апреля 2020, 14:52

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

Москва встала в пробках из-за ввода электронных пропусков

Москва встала в пробках из-за ввода электронных пропусков

15 апреля 2020, 14:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Москве и Подмосковье с сегодняшнего дня действуют обязательные цифровые пропуски для передвижения по городу. В результате утром в метро случился коллапс: люди были вынуждены стоять в долгих очередях на вход.

Как сообщает телеграм-канал “Мейстер”, в сегодняшней ситуации такая толпа может оказаться критичной, ведь положенную дистанцию в 1,5 метра соблюдать сложно.

Московский мэр Сергей Собянин уже обратился к сотрудникам ГУВД и попросил их наладить работу. Они, в свою очередь, пожаловались в ответ на медленную работу планшетов, которые в метрополитене используют для проверки QR-кодов.

Но сегодня стоит сосредоточить усилия не на поиске виновных в нерабочей системе, а на исправлении ее недочетов.

Если останавливать людей и машины - это безусловно спровоцирует пробки. Поэтому проверку пропускной необходимо организовать удаленно. К примеру, проверять машины можно при проезде мимо КПП, а в метро - при оплате проезда. Это будет трудно, но поможет обеспечить безопасность.

#Общество#Новости
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