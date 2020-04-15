Москва встала в пробках из-за ввода электронных пропусков

Если останавливать людей и машины - это безусловно спровоцирует пробки. Поэтому проверку пропускной необходимо организовать удаленно. К примеру, проверять машины можно при проезде мимо КПП, а в метро - при оплате проезда. Это будет трудно, но поможет обеспечить безопасность.