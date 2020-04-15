Москва встала в пробках из-за ввода электронных пропусков

Posted 15 апреля 2020, 14:52
Published 15 апреля 2020, 14:52
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Как сообщает телеграм-канал “Мейстер”, в сегодняшней ситуации такая толпа может оказаться критичной, ведь положенную дистанцию в 1,5 метра соблюдать сложно.
Московский мэр Сергей Собянин уже обратился к сотрудникам ГУВД и попросил их наладить работу. Они, в свою очередь, пожаловались в ответ на медленную работу планшетов, которые в метрополитене используют для проверки QR-кодов.
Но сегодня стоит сосредоточить усилия не на поиске виновных в нерабочей системе, а на исправлении ее недочетов.
Если останавливать людей и машины - это безусловно спровоцирует пробки. Поэтому проверку пропускной необходимо организовать удаленно. К примеру, проверять машины можно при проезде мимо КПП, а в метро - при оплате проезда. Это будет трудно, но поможет обеспечить безопасность.