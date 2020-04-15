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Posted 15 апреля 2020, 09:44

Published 15 апреля 2020, 09:44

Modified 17 октября 2022, 20:21

Updated 17 октября 2022, 20:21

Минздрав Башкирии сообщил, кто и в каком состоянии находится в больнице

Минздрав Башкирии сообщил, кто и в каком состоянии находится в больнице

15 апреля 2020, 09:44
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Оперативные данные предоставили в региональном министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в настоящий момент практически все госпитализированные пациенты находятся в больнице в состоянии средней тяжести, в тяжелом состоянии – 2 заболевших коронавирусом в тяжелом состоянии.

В ведомстве уточнили, что к 15 апреля в больницах находятся 116 человек – 56 пациентов в состоянии средней тяжести в РКБ имени Куватова, в Демской больнице 8 человек – один в тяжелом состоянии, все остальные в средней тяжести, в больнице №1 Октябрьского находится один человек в состоянии средней тяжести, в РКИБ Стерлитамака – две человека в средней тяжести, в Кумертау, Сибае, Дюртюлях, Исянгулово, Туймазах, Буздяке – по одному пациенту в средней тяжести. В Белебеевской ЦРБ находится 8 человек, из них один в тяжелом состоянии, в Бирской больнице – пятеро в средней тяжести.

Всего с выздоровлением выписано 9 человек. Умерло 5 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. На амбулаторном лечении - 19 человек с легкой формой заболевания, но с подтвержденным диагнозом. Все они находятся под наблюдением специалистов. С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 336 человек, из них 10 несовершеннолетних. За прошедшие сутки с подозрением на КОВИД-19: взято на учет – 18 человек.

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