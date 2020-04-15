Минздрав Башкирии сообщил, кто и в каком состоянии находится в больнице

В ведомстве уточнили, что к 15 апреля в больницах находятся 116 человек – 56 пациентов в состоянии средней тяжести в РКБ имени Куватова, в Демской больнице 8 человек – один в тяжелом состоянии, все остальные в средней тяжести, в больнице №1 Октябрьского находится один человек в состоянии средней тяжести, в РКИБ Стерлитамака – две человека в средней тяжести, в Кумертау, Сибае, Дюртюлях, Исянгулово, Туймазах, Буздяке – по одному пациенту в средней тяжести. В Белебеевской ЦРБ находится 8 человек, из них один в тяжелом состоянии, в Бирской больнице – пятеро в средней тяжести.