Глава ВОЗ: остановить пандемию COVID-19 поможет только вакцина

Глава ВОЗ напомнил, что коронавирус имеет гораздо большую скорость распространения. Также он примерно в 10 раз опаснее, чем свиной грипп, а спад пандемии проходит достаточно медленно. Гебрейусус еще раз призвал все государства соблюдать меры предосторожности и снимать карантин постепенно.