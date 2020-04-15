Глава ВОЗ: остановить пандемию COVID-19 поможет только вакцина

Posted 15 апреля 2020, 11:16
Published 15 апреля 2020, 11:16
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Также, по его словам, не исключена повторная вспышка пандемии, так как в мире по прежнему не ограничены глобальные связи, пишет infox.ru.
Глава ВОЗ напомнил, что коронавирус имеет гораздо большую скорость распространения. Также он примерно в 10 раз опаснее, чем свиной грипп, а спад пандемии проходит достаточно медленно. Гебрейусус еще раз призвал все государства соблюдать меры предосторожности и снимать карантин постепенно.
При этом, по некоторым данным, китайские власти скрывают исследования, касающиеся начала распространения коронавируса.