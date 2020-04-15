ФСС рекомендует лицам старше 65 лет оформлять больничный лист онлайн

Отмечается, что денежные средства по такому больничному будут переведены сразу за весь период в течение недели. В ситуации, если стаж работника превышает восемь лет, он получит оплату в полном размере. За основу берется среднемесячный размер заработной платы с одной оговоркой - не больше максимально возможной суммы пособия (69961 рубль в месяц - средний максимальный месячный размер). По этому пособию максимально возможная выплата до 19 апреля составит немногим больше 32 тысяч рублей.