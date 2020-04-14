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Posted 14 апреля 2020, 07:42

Published 14 апреля 2020, 07:42

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Башкирии снова зафиксирован резкий рост количества заболевших, есть умершие

В Башкирии снова зафиксирован резкий рост количества заболевших, есть умершие

14 апреля 2020, 07:42
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Федеральный портал СтопКоронавирус.рф опубликовал статистику.

По данным портала, за прошедшие сутки количество заболевших выросло на 22 человека. В настоящий момент с коронавирусом зарегистрировало 129 человек. В Башкирии за прошедшие сутки умерло два человека, выписано также двое.

Всего в стране на сегодняшний день зарегистрировано 21 102 случая в 82 регионах, число выписанных пациентов выросло до 1 694.

Напомним, что на вчерашний день было известно о 107 заболевших и одном умершем от коронавируса.

#Роман Фаткуллин#Общество#Новости
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