mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В ОПЕК раскрыли подробности новой сделки по сокращению нефтедобычи

13 апреля 2020, 10:38
Фото: pxhere.com
Государства ОПЕК и не входящие в картель страны (ОПЕК+) сократят объемы добычи нефти в мае-июне текущего года на 9,7 миллионов баррелей в сутки.

Эта информация приводится в сообщении ОПЕК по результатам видеоконференции стран ОПЕК+, прошедшей 12 апреля.

«Все принявшие во встрече участие страны согласились скорректировать в сторону уменьшения их общую добычу нефти на 9,7 миллионов баррелей в сутки, начиная с 1 мая этого года, в течение начального периода, который завершится 30 июня 2020 года», - цитирует RNS сообщение представителей картели.

В течение последующего периода, с 1 июля этого года по 31 декабря 2020-го года, объем согласованного суммарного сокращения добычи составит 7,7 миллионов баррелей в сутки. Далее последует падение в 5,8 миллионов баррелей в сутки в течение 16 месяцев, с 1 января будущего года по 30 апреля 2022 года.

Отмечается, что соглашение будет действовать до 30 апреля 2022-го года, но вопрос о его продлении рассмотрят в декабре следующего года.

Новая встреча государств ОПЕК+ в формате видеоконференции пройдет 10 июня этого года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
Подпишитесь
Закат эпохи: почему сельхозярмарки в Уфе мельчают и становятся ненужными
Сегодня, 14:25
У посоветовавшего больше работать депутата из Башкирии нашли огромные долги
Сегодня, 15:51
Снег и гололед: Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в выходные
Сегодня, 08:48
Горькое дело: за что задержали замминистра транспорта Башкирии Жулькова
Вчера, 15:57
Экс-глава администрации Хабирова Александр Сидякин попал под обстрел в ЛНР
Сегодня, 10:06
Родитель школьника в Уфе возмутился недоработкой властей после страшной трагедии
Сегодня, 15:04