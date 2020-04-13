В ОПЕК раскрыли подробности новой сделки по сокращению нефтедобычи

В течение последующего периода, с 1 июля этого года по 31 декабря 2020-го года, объем согласованного суммарного сокращения добычи составит 7,7 миллионов баррелей в сутки. Далее последует падение в 5,8 миллионов баррелей в сутки в течение 16 месяцев, с 1 января будущего года по 30 апреля 2022 года.