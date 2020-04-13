«Результат разгильдяйства»: Путин прокомментировал вспышки коронавируса в регионах

Posted 13 апреля 2020, 14:49
Published 13 апреля 2020, 14:49
Modified 17 октября 2022, 20:20
Updated 17 октября 2022, 20:20
По мнению президента, резкий рост распространения опасной инфекции связан с банальным «разгильдяйством».
«Это результат разгильдяйства просто, я считаю. По-другому я не могу это назвать. Поэтому я прошу и специалистов на местах, и руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей самым серьезным образом», — заявил руководитель страны на видеоконференции по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Владимир Путин отметил, что сейчас «не время расслабляться, потому что пик эпидемии не пройден».
Ранее Медиакорсеть подробно писала о том, что в Республиканской клинической больнице им. Куватова в Уфе зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. По словам врачей РКБ, руководством клиники были допущены ряд нарушений, приведших к подобным последствиям. Вспышка стала причиной заболеваемости коронавирусом в районах республики.