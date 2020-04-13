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Posted 13 апреля 2020, 14:49

Published 13 апреля 2020, 14:49

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

«Результат разгильдяйства»: Путин прокомментировал вспышки коронавируса в регионах

13 апреля 2020, 14:49
Президент России Владимир Путин на видеоконференции рассказал, что думает о вспышках коронавируса в регионах страны.

По мнению президента, резкий рост распространения опасной инфекции связан с банальным «разгильдяйством».

«Это результат разгильдяйства просто, я считаю. По-другому я не могу это назвать. Поэтому я прошу и специалистов на местах, и руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей самым серьезным образом», — заявил руководитель страны на видеоконференции по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

Владимир Путин отметил, что сейчас «не время расслабляться, потому что пик эпидемии не пройден».

Ранее Медиакорсеть подробно писала о том, что в Республиканской клинической больнице им. Куватова в Уфе зафиксирована вспышка заболевания коронавирусом. По словам врачей РКБ, руководством клиники были допущены ряд нарушений, приведших к подобным последствиям. Вспышка стала причиной заболеваемости коронавирусом в районах республики.

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