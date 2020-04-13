«Результат разгильдяйства»: Путин прокомментировал вспышки коронавируса в регионах

«Это результат разгильдяйства просто, я считаю. По-другому я не могу это назвать. Поэтому я прошу и специалистов на местах, и руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей самым серьезным образом», — заявил руководитель страны на видеоконференции по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.