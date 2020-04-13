МЧС по Башкирии снова начал рассылку с предупреждением об ухудшении погодных условий

Posted 13 апреля 2020, 03:42
Published 13 апреля 2020, 03:42
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
В региональном МЧС помимо предупреждений о том, что необходимо соблюдать самоизоляцию снова стали приходить сообщения об ухудшении погодных условий.
Судя по всему, погода будет периодически портиться еще несколько дней. По прогнозам небо будет пасмурным, а ветер переменчивым. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
Синоптики пообещали, что в республике ожидается дождь и мокрый снег, температура воздуха днем составит +5… +10 градусов.
Отдельного внимания заслуживает сильный ветер, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.