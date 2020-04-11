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Posted 11 апреля 2020, 07:53

Published 11 апреля 2020, 07:53

Modified 17 октября 2022, 20:18

Updated 17 октября 2022, 20:18

В Башкирии 27-летний парень ранил своего отчима вилкой в шею

В Башкирии 27-летний парень ранил своего отчима вилкой в шею

11 апреля 2020, 07:53
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Семейная драма развернулась в Зилаирском районе.

По данным МВД по республике, все произошло во время совместного распития спиртных напитков. Между пасынком и отчимом уже итак были неприязненные отношения, которые под влиянием алкоголя обострились.

Во время скандала 27-летний ранее судимый мужчина схватился за вилку и начал ударять ей в шею отчиму, а после схватил нож и решил добить им.

Пострадавшего доставили в больницу с многочисленными ранами, но ему удалось выжить. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 111 УК РФ. Подозреваемого задержали, тот дал признательные показания.

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