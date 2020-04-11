Одноклассники и ВДНХ запускают виртуальную выставку в честь Дня космонавтики

Кроме того, пользователи ОК могут пройти «Квест с космонавтами» и проверить свои знания о космосе. Для этого нужно запустить мини-приложение в группе ВДНХ в Одноклассниках и ответить на видеовопросы космонавтов. Каждый участник квеста получит специальный виртуальный подарок на фотографию профиля в виде летательного аппарата от центра «Космонавтика и авиация».