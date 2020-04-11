Одноклассники и ВДНХ запускают виртуальную выставку в честь Дня космонавтики

Posted 11 апреля 2020, 18:13
Published 11 апреля 2020, 18:13
Modified 17 октября 2022, 20:18
Updated 17 октября 2022, 20:18
Она дополнила коллекцию проектов об искусстве на портале «Мы в музей», где можно посмотреть онлайн-экскурсию или пойти «гулять» по виртуальным выставкам, не выходя из дома.
Виртуальная выставка содержит экспонаты коллекции центра «Космонавтика и авиация» в павильоне «Космос» в формате видеообзоров и аудиогиды от звездных гостей, которые расскажут десять героических историй из мира космонавтики, связанных с экспонатами центра:
Кроме того, пользователи ОК могут пройти «Квест с космонавтами» и проверить свои знания о космосе. Для этого нужно запустить мини-приложение в группе ВДНХ в Одноклассниках и ответить на видеовопросы космонавтов. Каждый участник квеста получит специальный виртуальный подарок на фотографию профиля в виде летательного аппарата от центра «Космонавтика и авиация».
Виртуальная выставка рассчитана на широкий круг аудитории, однако, в частности она понравится родителями, чьи дети круглосуточно находятся дома в период самоизоляции, связанной с пандемией коронавируса.
ОК регулярно поддерживают музеи и другие культурные институции, чтобы сделать их контент доступным максимально широкой аудитории. Так, в марте 2020 года ОК запустили на портале «Мы в музей» раздел с онлайн-экскурсиями Государственного Эрмитажа, ГМИИ им Пушкина, Русского музея, Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Музея современного искусства «Гараж», закрывшихся на карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19.