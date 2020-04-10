В Башкирии 29-летний мужчина погиб, упав с высоты на работе

Posted 10 апреля 2020, 11:29
Published 10 апреля 2020, 11:29
Modified 17 октября 2022, 20:17
Updated 17 октября 2022, 20:17
В ведомстве сообщили, что строитель погиб 4 февраля на территории строящегося завода по производству алкогольной продукции в селе Булгаково Уфимского района.
Строитель упал в технический проем с высоты 5,6 метра, его госпитализировали в больницу скорой помощи, но на следующий день он скончался. Расследование показало, что строительная компания, которая была генподрядчиком на заводе привлекла незаконно к работам индивидуального предпринимателя, который и допустил на стройку пострадавшего.
С погибшим не был оформлен трудовой договор, ровно как и договор ГПХ, что не дает квалифицировать смерть как производственную травму. Установлено, что причинами смертельного несчастного случая стало неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест.