В Башкирии 29-летний мужчина погиб, упав с высоты на работе

Строитель упал в технический проем с высоты 5,6 метра, его госпитализировали в больницу скорой помощи, но на следующий день он скончался. Расследование показало, что строительная компания, которая была генподрядчиком на заводе привлекла незаконно к работам индивидуального предпринимателя, который и допустил на стройку пострадавшего.