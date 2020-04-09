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Posted 9 апреля 2020, 08:16

Published 9 апреля 2020, 08:16

Modified 17 октября 2022, 20:15

Updated 17 октября 2022, 20:15

В Башкирии предлагают проводить похороны в режиме онлайн

В Башкирии предлагают проводить похороны в режиме онлайн

9 апреля 2020, 08:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
С новым предложением выступили ритуальные компании.

На правила полной самоизоляции отозвались и ритуальные службы. Теперь скорбящим предлагают провести похороны в онлайн-режиме.

По данным Bash.news, ритуальные службы предлагают снять церемонию погребения на видео или же по выбору провести прямой эфир.

Чтобы забрать усопшего, сотрудники выезжают за ним в защитных комбинезонах, после каждого посещения одежда обрабатывается. Бригады, как и прежде, работают круглосуточно.

Уточняется, что новая услуга делается бесплатно, и она благотворительная.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Карантин
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