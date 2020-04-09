На Параде Победы в Москве пройдут танки с антивирусной защитой

Всего в параде Победы 9 мая на Красной площади по случаю 75-летнего юбилея окончания Великой Отечественной войны примут участие 50 танков. Как пояснили ТАСС на «Уралвагонзаводе», где делают танки, вся российская бронетехника имеет систему защиты от любого оружия массового поражения — от радиации, отравляющих веществ, бактерий, спор и вирусов.