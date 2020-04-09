mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 апреля 2020, 09:23

Published 9 апреля 2020, 09:23

Modified 17 октября 2022, 20:16

Updated 17 октября 2022, 20:16

Глава Башкирии запретил побираться медикам и сказал, что у республики богатый бюджет

Глава Башкирии запретил побираться медикам и сказал, что у республики богатый бюджет

9 апреля 2020, 09:23
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Одернул медицинских сотрудников Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.

Глава республики сказал, чтобы врачи «прекратили побираться», как как в республике «очень серьезный бюджет».

«Прекращайте вот эту историю «дайте мне 50 повязок, дайте мне килограмм огурцов». Нужна помощь – есть правительство, сразу выделяем деньги», – заявил он.

По словам Хабирова, сейчас бюджеты многих программ срезаны для минимума, чтобы власти могли пустить деньги куда нужно. Он также заявил, что сейчас нет случаев, чтобы у медиков на передовой не было масок или костюмов.

Напомним, что впервые с просьбой о помощи обращался непосредственно сам региональный минздрав. Замминистра здравоохранения РБ Ирина Кононова на ежедневном брифинге ведомства сообщала, что ведомство примет в дар ведра, одноразовую посуду и зеркала в полный рост.

Позже стали появляться сообщения о том, что нужна помощь в больницу №8 и в многострадальный РКБ имени Куватова.

Материалы по теме
В России от коронавируса скончались 63 человекаВ Башкирии число больных с подозрением на коронавирус стремительно растет — Минздрав
#Общество#Новости#Карантин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика