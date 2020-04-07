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В Уфе выросло число предприятий, осуществляющих доставку товаров на дом

7 апреля 2020, 06:56
Фото: sbermarket.ru
Об этом сообщили на оперативке в столичной мэрии.

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы сообщили о том, что буквально за неделю в городе значительно выросло число торговых предприятий, осуществляющих доставку продуктов питания и прочих товаров на дом.

Сейчас в их число входят 40 торговых фирм и 127 предприятий общепита. Данный список постоянно пополняется. Ознакомиться с ним можно на сайте мэрии.

Руководителям предприятий, которые занимаются доставкой товаров на дом и хотели бы попасть в список, опубликованный мэрией, предлагают позвонить по телефонам 279-05-58 и 279-05-75, или написать на электронный адрес [email protected]

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