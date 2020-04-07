В Уфе выросло число предприятий, осуществляющих доставку товаров на дом

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы сообщили о том, что буквально за неделю в городе значительно выросло число торговых предприятий, осуществляющих доставку продуктов питания и прочих товаров на дом.
Сейчас в их число входят 40 торговых фирм и 127 предприятий общепита. Данный список постоянно пополняется. Ознакомиться с ним можно на сайте мэрии.
Руководителям предприятий, которые занимаются доставкой товаров на дом и хотели бы попасть в список, опубликованный мэрией, предлагают позвонить по телефонам 279-05-58 и 279-05-75, или написать на электронный адрес [email protected]