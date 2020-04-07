В России выросло число беспризорников

Как сообщает News.ru, больше всего беспризорников выявили в Курганской области - 9,7 тысяч детей. На втором месте находится Москвы (8,2 тысячи детей), Свердловская область (3,6 тысяч человек), Подмосковье (2,8 тысяч человек), а также Иркутская область (2,7 тысячи человек).