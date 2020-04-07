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В России выросло число беспризорников

7 апреля 2020, 11:26
Фото: pxhere.com
На территории России стало увеличиваться число беспризорников. В прошлом году специалисты нашли порядка 75,5 тысяч таких детей. В 2018 году этот показатель составлял 68,7 тысяч несовершеннолетних.

Как сообщает News.ru, больше всего беспризорников выявили в Курганской области - 9,7 тысяч детей. На втором месте находится Москвы (8,2 тысячи детей), Свердловская область (3,6 тысяч человек), Подмосковье (2,8 тысяч человек), а также Иркутская область (2,7 тысячи человек).

В Калмыкии проживает всего два беспризорника; на Алтае - 14 несовершеннолетний, в Адыгее - 18 человек, в ЯНАО 27 человек, а на Чукотке - 34 человека.

Специалисты отмечают, что увеличение количества беспризорных несовершеннолетних говорит о деградации института семьи. Кроме того, сегодня в России более 80% детей из детдомов - социальные сироты (дети, родители которых живы, но лишены прав на воспитание).

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