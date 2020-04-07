Ростовская область может ввести систему цифрового пропуска

По данным местного Роспотребнадзора, в Ростовской области коронавирус выявлен у девяти человек. В больницах под наблюдением врачей лежат еще пять человек с положительным тестом на COVID-19. Медики контролируют состояние 3750 человек, почти все из них находятся на карантине у себя дома. Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В настоящее время власти Донского региона прорабатывают возможность ввести систему умного пропуска, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Некоторые регионы уже перешли на такой сервис.
Например, 2 апреля в Республике Татарстан был запущен сервис «Цифровой пропуск» для выхода из дома во время режима самоизоляции. К 7 апреля в приложении зарегистрировались 550 тысяч человек, которые запросили уже более 1,1 миллиона кодов на выход.
Сервис разрабатывался при участии «Ак Барс Банка», у которого есть опыт обработки большого количества информации и проектирования интерфейсов с большим числом пользователей. Сервис основан на внутренних технологиях, материально-технической базе и кадровых ресурсах, благодаря чему удается оперативно фиксировать изменения и совершенствовать его работу.
Система SMS-информирования находится в защищенном облаке ABCloud, которое было создано «Ак Барс Банком» в 2019 году и соответствует требованиям Федерального закона «О персональных данных». В итоге Министерство цифрового развития Республики Татарстан выбрало для реализации цифрового пропуска безопасную облачную инфраструктуру «Ак Барс Банка», предназначенную для работы с персональными данными людей.
За весь период пандемии в Ростовской области врачи обследовали восемь тысяч пациентов. Сейчас в местных больницах имеется 653 аппарата искусственной вентиляции легких. Планируется приобрести еще 17 аппаратов.
Губернатор Василий Голубев распорядился направить один миллиард рублей, который регион получил из федерального бюджета на закупку медицинского оборудования в шесть моногоспиталей, предназначенных для лечения коронавируса.