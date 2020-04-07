Ростовская область может ввести систему цифрового пропуска

По данным местного Роспотребнадзора, в Ростовской области коронавирус выявлен у девяти человек. В больницах под наблюдением врачей лежат еще пять человек с положительным тестом на COVID-19. Медики контролируют состояние 3750 человек, почти все из них находятся на карантине у себя дома. Об этом пишет rostovgazeta.ru.