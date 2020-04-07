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На пути из Москвы в Уфу пропал 32-летний мужчина

7 апреля 2020, 05:03
Фото: Поиск детей в Башкортостане
Волонтеры просят всех помочь в поисках пропавшего.

«Поиск детей в Башкортостане» объявили о розыске 32-летнего Юрия Демидко. По данным волонтеров, мужчина пропал 28 марта, когда направился на вокзал, чтобы добраться до Уфы.

«Далее его судьба неизвестна», – отмечается в сообщении.

Приметы: на вид около 30 лет, рост – 165-170 сантиметров, среднее телосложение.

Особые приметы: шрам на макушке, на левом плече татуировка в виде зайца.

Звонить с информацией можно по телефонам: 02 для мобильных, 020 для стационарных или же на номер поисковиков – 8927 969 89 19.

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#Новости#Пропавший#Пропажа#Алия Фатхиева#Политика
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