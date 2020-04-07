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Минздрав Башкирии прокомментировал смерть 80-летней погибшей от коронавируса

7 апреля 2020, 09:20
Фото: pexels.com
Министр здравоохранения РБ Максим Забелин дал полную информацию о первой погибшей от инфекции коронавируса.

По словам министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина, 80-летняя женщина, погибшая от заражения коронавирусом, лечилась в РКБ им. Куватова в отделении неврологии. Основной ее диагноз – острое нарушение мозгового кровообращения. К моменту смерти, она лежала в больнице уже около двух месяцев.

- Она не могла самостоятельно передвигаться. Мы решили, что это все-таки случай реинфицирования. Поэтому больница закрыта на карантин, проводится эпидрасследование, уточняются лица, с которыми она контактировала. Также ведется работа с ближайшими родственниками, которые контактировали в отдаленном периоде с пациенткой, - прокомментировал ситуацию Максим Забелин.

Напомним, сегодня утром стало известно, что пациентка РКБ им. Куватова с подтвержденным коронавирусом, скончалась. Больница закрыта на карантин, пациенты и другие сотрудники изолированы.

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