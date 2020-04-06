Владимир Литвиненко рассказал, как Россия может вытеснить американский газ из ЕС

Однако, как считает Владимир Литвиненко, из этой ситуации есть выход. «Если в трубе будет продукция других поставщиков, а не одного лишь «Газпрома», то ниша российского трубопроводного газа на рынке ЕС вполне может возрасти. Это произойдет в том случае, если по трубе будет поставляться газ, который, условно говоря, принадлежит «Роснефти», «Новатэку», «Лукойлу», иностранным инвесторам. Таким образом будет соблюдено условие ликвидации монополии доступа к экспортной трубе», - объясняет ректор.