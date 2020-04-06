Паводок онлайн: за подъемом уровня воды на реках Башкирии можно следить в интернете

В частности, уровень воды на р. Уфа в районе Шакши поднялся за сутки на 56 см, в населенном пункте Красная горка (Нуримановский район) — на 55 см. На р. Стерля около села Отрадовка — на 43 см, на р. Белая в Уфе — на 28 см за сутки. За ледовой обстановкой на реках республики в онлайне через геоинформационную систему «Паводок».