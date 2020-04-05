Жительница Башкирии бесплатно шьет и раздает маски всем желающим

- Еще до объявления всеобщей самоизоляции мой муж Рим съездил в город Магнитогорск, чтобы купить медицинские маски для семейного пользования. Однако к этому моменту в аптеках их уже не было. Тогда он мне привез ткани и остальные необходимые предметы для шитья масок самостоятельно, - вспоминает женщина.