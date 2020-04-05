УЕФА: Клубы не потеряют места в еврокубках, если чемпионаты завершат досрочно

- Даже если в странах не будет правительственных декретов о запрещении проведения спортивных соревнований, но клубы решат, что тренироваться и играть небезопасно, они не потеряют шансов на еврокубки. Как будут определяться представители в евротурниры? Мы работаем над определением критериев, - подчеркнул Мишель Ува.