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УЕФА: Клубы не потеряют места в еврокубках, если чемпионаты завершат досрочно

5 апреля 2020, 11:49
Фото: pxhere.com
Вице-президент УЕФА Мишель Ува прокомментировал участие команд в европейских турнирах.

Вице-президент Европейского союза футбольных ассоциаций Мишель Ува заверил, что клубы сохранят свои путевки в Лигу чемпионов и Лигу Европы, в случае досрочного завершения турниров. Об этом сообщает "Советский спорт".

- Даже если в странах не будет правительственных декретов о запрещении проведения спортивных соревнований, но клубы решат, что тренироваться и играть небезопасно, они не потеряют шансов на еврокубки. Как будут определяться представители в евротурниры? Мы работаем над определением критериев, - подчеркнул Мишель Ува.

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