Партия ветеранов России открыла горячую линию для сигналов о ценах и других проблемах

Мы предлагаем главам субъектов Российской Федерации на период введенного карантина рассмотреть не только меры, касающиеся моратория на налоговые проверки малых и средних предприятий и налоговых льгот в отношении них, программ кредитования и отсрочки арендных платежей, но и компенсации доходов гражданам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, в том числе за счет средств региональных и местных бюджетов, а не только за счет средств работодателей. Также запустить работу индивидуальных предпринимателей и малых предприятий в сфере услуг, например, оборудовать автомойки специальными средствами по дезинфекции автотранспортных средств, разрешить работу сервисных служб по ремонту автомобилей и оборудовать кордоны по дезинфекции всех въезжающих транспортных средств в города и населённые пункты; разрешить ремонтно-строительные работы в области дачного и индивидуального жилищного строительства и т.д.