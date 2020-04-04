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6 апреля глава Башкирии Радий Хабиров проведет онлайн-урок новейшей истории

4 апреля 2020, 14:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Этот урок станет первым в режиме дистанционного обучения школ региона.

6 апреля в школах Башкирии заканчиваются каникулы и начинается дистанционное обучение. По словам заместителя уфимской администрации Алины Сулеймановой, Радий Хабиров проведет первый урок — урок новейшей истории, после чего выступят руководители школ с пояснениями по дистанционному обучению.

— С 6 апреля наши дети начинают учиться максимально полноценно, насколько это возможно в рамках дистанционного образования, — подчеркнул глава РБ. — Не надо забывать, что поступать в вузы и ссузы им предстоит в конкурентной среде. И поскольку нам важно будущее каждого нашего школьника, мы не можем упустить это время и обязаны сделать всё возможное, чтобы учеба в текущих условиях была эффективной. И без родителей нам не справиться. Со следующей недели все наши ребята перейдут на дистанционное обучение. В каждой школе учебный процесс будет организован в зависимости от оснащенности и технических возможностей. Это будут учебные кейсы на электронных или бумажных носителях, а также онлайн-занятия.

Глава региона добавил, что после урока новейшей истории на регулярной основе к открытым урокам подключатся министры и руководители различных ведомств.

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#Новости#Образование#Андрей Королев#Общество
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