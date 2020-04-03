В регионах начали задерживать курьеров и закрывать пункты выдачи заказов

Ритейлеры жалуются, что местные регулирующие органы останавливают курьеров и грузовые автомобили, а также заставляют закрывать пункты выдачи заказов. По информации «Коммерсанта», Ассоциация компаний интернет-торговли зафиксировала не менее 2 тыс. случаев помех для работы курьеров и поставщиков зафиксировала Ассоциация компаний Интернет-торговли. Участники рынка попросили вынести проблему на федеральный уровень и утвердить единую форму пропусков.