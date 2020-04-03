В Чечне из-за коронавируса введен комендантский час

Также с 5 апреля полностью закрывается въезд в Чечню. Исключение только для тех, кто ввозит продовольствие, лекарства и медоборудование, а также другие жизненно необходимые грузы. Отмечается, что после 5 апреля в республику не смогут вернуться даже ее жители, если они находятся за ее пределами.