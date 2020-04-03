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В Чечне из-за коронавируса введен комендантский час

3 апреля 2020, 15:02
Фото: kremlin.ru
Рамзан Кадыров распорядился запретить в республике движение транспорта и людей по улицам с 8 часов вечера до 8 утра.

Запрет на ночные перемещения введен с 3 апреля. Имеется перечень организаций и ведомств, на которые данное распоряжение не распространяется.

Также с 5 апреля полностью закрывается въезд в Чечню. Исключение только для тех, кто ввозит продовольствие, лекарства и медоборудование, а также другие жизненно необходимые грузы. Отмечается, что после 5 апреля в республику не смогут вернуться даже ее жители, если они находятся за ее пределами.

Глава Чечни заявил, что это вынужденная мера, но на эти шаги необходимо пойти как можно раньше, так как нынешнюю ситуацию не переломить полумерами, пишет rns.online.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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